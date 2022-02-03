مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية

الخميس، 03 فبراير 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر ضد المغرب أمم إفريقيا

يخوض المنتخب المصري مواجهة نارية اليوم الخميس ضد نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتقام المواجهة على ملعب أوليمبي في التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن ماكس 1 و2.

أخبار متعلقة
بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الدور الأول بالمواعيد.. جدول مباريات الزمالك في الدوري حتى نهاية الدور الأول تقديم موعد مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2021

وفي السادسة والنصف مساء تقام مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.

وفي كأس ملك إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو في العاشرة والنصف مساء ضمن ربع نهائي البطولة.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022
نرشح لكم
رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين ماني: مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم إفريقيا؟ لا أدري.. وبوركينا فاسو خلقت لنا المتاعب للمرة الثانية.. ساديو ماني رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موعد انتظام متولي في مرانه الجماعي وعودة أكرم توفيق للقاهرة 41 ثاتيه | مصر
كأس العالم للأندية – فحص طبي لتحديد موقف حسام حسن من مواجه مونتيري 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عامر حسين: نحضر طعنا ضد عقوبات كاف.. وهذا موقف مباراة الأهلي والجونة في الدوري 10 ساعة | منتخب مصر
ماني: مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم إفريقيا؟ لا أدري.. وبوركينا فاسو خلقت لنا المتاعب 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
للمرة الثانية.. ساديو ماني رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي