مواعيد مباريات الخميس 3 فبراير 2022 – مصر في مواجهة نارية ضد الكاميرون.. وانطلاق مونديال الأندية

يخوض المنتخب المصري مواجهة نارية اليوم الخميس ضد نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتقام المواجهة على ملعب أوليمبي في التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن ماكس 1 و2.

وفي السادسة والنصف مساء تقام مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.

وفي كأس ملك إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو في العاشرة والنصف مساء ضمن ربع نهائي البطولة.

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