أليو سيسيه: مصر أو الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا؟ سنواجه منتخبا عظيما وسنكون جاهزين

شدد أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال على جاهزية فريقه لمواجهة مصر أو الكاميرون في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوقت السنغال على بوركينا فاسو في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-1 لتضع أقدامها في النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وقال أليو سيسيه عقب نهاية اللقاء: "مباراة صعبة للغاية. أود أن أهنئ فريق بوركينا فاسو الذي تسبب في الكثير من المشاكل لنا".

وأضاف "نحن نعلم أنها ستكون مباراة نهائية صعبة للغاية".

وأكمل عبر قناة كانال بلوس الفرنسية: "في الوقت الحالي، من الصعب بعض الشيء التعبير عن مشاعرك. لكن لدي ارتياح كبير".

وأكمل "أهنئ لاعبي فريقي لأننا قطعنا شوطا طويلا. كان لديهم العقلية الصحيحة. يمكنني أن أؤكد لكم أن أفضل صفات اللاعب في المنتخب الوطني هي امتلاك العقلية الصحيحة".

وأتم "نحن راضون، لكن لم يكن النهائي هو ما أوصلنا إلى هنا. ما يهمنا هو الفوز بكأس إفريقيا. سواء ضد مصر أو الكاميرون، سنواجه منتخب إفريقي عظيم وسنكون جاهزين".



































































فرصة جديدة لتحقيق حلم أسود التيرانجا، أليو سيسيه خسر نهائي 2002 كلاعب و2019 كمدرب.

واليوم تسنح الفرصة مرة أخرى للسنغال وساديو ماني من أجل التتويج بلقب كأس الأمم بعد خسارة لقب 2017 لحساب الجزائر.

فيما سيلعب منتخب بوركينا على بطاقة المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2017.

السنغال ستنتظر الفائز من مباراة الغد بين مصر والكاميرون في نصف النهائي الثانية لملاقاته يوم الأحد المقبل على ملعب أوليمبيه.