ماني: مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم إفريقيا؟ لا أدري.. وبوركينا فاسو خلقت لنا المتاعب

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحاول المرور من دفاع بوركينا فاسو

تحدث ساديو ماني جناح منتخب السنغال عن صعوبة الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقاد ماني منتخب بلاده بتسجيل هدف وصناعة آخر للوصول للمباراة النهائية.

وقال ساديو ماني عقب نهاية اللقاء: "كنا نعرف أن المباراة لن نكون سهلة".

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وأضاف "واجهنا بوركينا فاسو التي خلقت المتاعب لنا طيلة أحداث اللقاء".

وأردف "سيطرنا على اللقاء وخلقنا عددا كبيرا من الفرص وسجلنا".

وأتم عن إمكانية مواجهة محمد صلاح في النهائي: "لا أدرى، سنواجه مصر أو الكاميرون وسننتظر من سنواجه في المباراة النهائية".

وساهم ماني مع السنغال في النسخة الحالية بـ 5 أهداف (سجل 3 وصنع 2).

فرصة جديدة لتحقيق حلم أسود التيرانجا، أليو سيسيه خسر نهائي 2002 كلاعب و2019 كمدرب.

واليوم تسنح الفرصة مرة أخرى للسنغال وساديو ماني من أجل التتويج بلقب كأس الأمم بعد خسارة لقب 2017 لحساب الجزائر.

فيما سيلعب منتخب بوركينا على بطاقة المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2017.

السنغال ستنتظر الفائز من مباراة الغد بين مصر والكاميرون في نصف النهائي الثانية لملاقاته يوم الأحد المقبل على ملعب أوليمبيه.

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