للمرة الثانية.. ساديو ماني رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

حصد ساديو ماني جائزة رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقاد ماني منتخب بلاده للفوز بنصف النهائي بنتيجة 3-1 بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

ماني مرر 24 كرة صحيحة من أصل 29 وأرسل 5 تمريرات مفتاحية -انتهت بتسديدة على مرمى الخصم- وأرسل عرضية واحدة صحيحة من أصل 3.

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وسدد ماني 3 كرات على المرمى وأكمل 5 مراوغات ناجحة من أصل 6.

وفاز بـ 10 التحامات ثنائية من أصل 17، وحصل على 3 أخطاء لصالحه.

وتعد تلك المباراة الثانية في البطولة التي يحصل فيها ماني على جائزة رجل المباراة بعد لقاء زيمبابوي في دور المجموعات.

وساهم ماني مع السنغال في النسخة الحالية بـ 5 أهداف (سجل 3 وصنع 2).

فرصة جديدة لتحقيق حلم أسود التيرانجا، أليو سيسيه خسر نهائي 2002 كلاعب و2019 كمدرب.

واليوم تسنح الفرصة مرة أخرى للسنغال وساديو ماني من أجل التتويج بلقب كأس الأمم بعد خسارة لقب 2017 لحساب الجزائر.

فيما سيلعب منتخب بوركينا على بطاقة المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2017.

السنغال ستنتظر الفائز من مباراة الغد بين مصر والكاميرون في نصف النهائي الثانية لملاقاته يوم الأحد المقبل على ملعب أوليمبيه.

ساديو ماني السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021
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