كأس إسبانيا - الانتظار تحت الصفر أتى بثماره.. رايو فايكانو إلى نصف نهائي تاريخي

تأهل رايو فايكانو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ضيفه ريال مايوركا بهدف وحيد في ملعب فايّكاس.

وسجّل أوسكار تريخو هدف المباراة الوحيد في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

واستفاد رايو من مخالفة ارتكبها الأرجنتيني فرانكو روسو في حق فران جارسيا، ليسجل القائد تريخو هدف الانتصار في الدقيقة 42.

ورفع تريخو رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم سجلها جميعًا من ركلات جزاء.

وبالتالي وصل رايو إلى المربع الذهبي لكأس الملك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1982.

ولم يسبق لـ رايو فايكانو الوصول إلى أبعد من مرحلة نصف النهائي.

ويعيش رايو موسمًا تاريخيًا، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

يأتي ذلك رغم الوضع الإداري السيئ الذي يعيشه النادي والذي دفع الجمهور للمطالبة برحيل إدارة رايو.

ولم تطرح الإدارة تذاكر مباراة مايوركا التاريخية إلكترونيًا واكتفت ببدء بيعها في شبابيك التذاكر التقليدية قبل أقل من 50 ساعة فقط على انطلاق المواجهة.

واضطرت جماهير رايو إلى الاصطفاف لحجز التذاكر منذ الخامسة صباح أمس في درجة حرارة تحت الصفر، ونجحت بالفعل في ملء الملعب.

كما تأهل فالنسيا بدوره إلى نصف النهائي بفوزه على قادش بهدف دون رد في ملعب مستايا.

وسجّل البرتغالي جونسالو جيديش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من تمريرة هوجو دورو.

ووصل جيديش إلى أفضل سجل تهديفي له في مسيرته بواقع 9 أهداف منذ انطلاق الموسم الجاري.

وسبق لـ فالنسيا الفوز باللقب 8 مرات آخرها في 2019.

ويتبقى مقعدان يُحسمان غدًا الخميس بمواجهة ريال سوسيداد وريال بيتيس، وأتليتك بلباو وريال مدريد.