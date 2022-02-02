حلم التيرانجا

وضعت السنغال أقدامها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالفوز على بوركينا فاسو 3-1 في نصف النهائي على ملعب أحمد أهيدجيو في الكاميرون.

سجل أهداف السنغال: عبده ديالو – إدريسا جاي – ساديو ماني، فيما سجل بوركينا فاسو: إبراهيما بلاتي توريه.

فرصة جديدة لتحقيق حلم أسود التيرانجا، أليو سيسيه خسر نهائي 2002 كلاعب و2019 كمدرب.

واليوم تسنح الفرصة مرة أخرى للسنغال وساديو ماني من أجل التتويج بلقب كأس الأمم بعد خسارة لقب 2017 لحساب الجزائر.

أسود التيرانجا تفترس خيول بوركينا وتتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة الثالثة في التاريخ 🇸🇳🦁💥 ▪أليو سيسيه سيكون المدرب الثالث في تاريخ القارة الذي يخوض ثاني نهائي على التوالي بعد المعلم حسن شحاته والغاني تشارلز جيامفي pic.twitter.com/4Pk4rEbD63 — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022

فيما سيلعب منتخب بوركينا على بطاقة المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2017.

السنغال ستنتظر الفائز من مباراة الغد بين مصر والكاميرون في نصف النهائي الثانية لملاقاته يوم الأحد المقبل على ملعب أوليمبيه.

التشكيل

قاد ساديو ماني هجوم ثلاثي لـ منتخب السنغال وبجواره بامبا ديانج وفامارا ديدهيو.

وتواجد كاليدو كوليبالي في دفاع أسود التيرانجا من أجل التأهل للنهائي الثالث في تاريخهم.

وعاد بيرتراند تراوري لقيادة هجوم بوركينا فاسو بعدما غاب بسبب الإصابة.

وتواجد إبراهيما بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز المنضم حديثا للفريق في وسط ملعب الخيول.

وصف المباراة

لم ينتظر لاعبي الفريقين كثيرا حتى تبدأ الالتحامات العنيفة، وفي الدقيقة الرابعة حدث التحام قوي بين ناملبيس ميندي ولاعب بوركينا فاسو في منتصف الملعب خرج على إثره الأول محمولا على محفة خارج الأرض.

أولى الهجمات الحقيقية على مرمى الفريقين جاء في الدقيقة 14، توغل من ساليو سيس ظهير أيسر السنغال حتى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم.

رد بوركينا فاسو جاء سريعا بمرتدة لكن تسديدة بيرتراند تراوري جاءت ضعيفة في يد إدوارد ميندي في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة التالية توغل ساديو ماني من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد الحارس في منتصف المرمى.

ركلة ركنية سنغالية في الدقيقة 27، وصلت إلى شيخو كويايته الذي سدد كرة ضعيفة شتتها المدافع البوركينابي من على خط المرمى لخارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 28 تصل أداما جويرا لاعب وسط بوركينا فاسو على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

الدقيقة التالية شهدت التحاما عنيفا هوائيا بين هيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو وشيخو كوياتيه لاعب السنغال سقط على إثره الثنائي على أرض الملعب.

الحكم باملاك تيسيما احتسب ركلة الجزاء وخرج الثنائي من أرضية الملعب على محفة متأثرا بالإصابة.

📸 هيرفي كوفي حارس مرمى بوركينا فاسو غادر الملعب مصابا بعد التصادم القوي بينه وبين شيخو كوياتي لاعب السنغال 💥 #TeamBurkinaFaso#TeamSenegal #AFCON2021 | #BFASEN pic.twitter.com/1HPAEphwhT — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022

تاسيما عاد لتقنية الفيديو في الدقيقة 32 وعاد في قراره باحتساب ركلة جزاء للسنغال، وخرج هيرفي كوفي مصابا وعوضه فريد أودارجاو، فيما عاد بعد دقائق كوياتيه للمشاركة من جديد.

الدقيقة 38 شهدت أخطر فرص بوركينا فاسو، تسديدة من تراوري ارتطمت بالدفاع وعادت مرة أخرى لحساني باندي الذي سدد في الزاوية القريبة أبعدها إدوارد ميندي لركنية.

احتسب تيسيما 6 دقائق وقت بدلا من الضائع في الشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة سدد ساديو ماني كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها فريد ببراعة لركنية.

إثارة الشوط الأول بلغت ذروتها، وفي الدقيقة التالية، سدد إدريسا جاي كرة صاروخية ارتطمت بيد إيدموند تابسوبا واحتسب تاسيما ركلة جزاء وأشهر بطاقة صفراء في وجه مدافع بوركينا فاسو.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع، عاد تيسيما لمطالعة تقنية الفيديو وتراجع في قراره عن احتساب ركلة جزاء والبطاقة الصفراء لمدافع بوركينا فاسو، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل سلبي.

⏱29’ ركلة جزاء لصالح السنغال ⏱33’ الـ VAR يلغي ركلة الجزاء ⏱45+5’ ركلة جزاء لصالح السنغال ⏱45+7’ الـ VAR يلغي ركلة الجزاء لاعبو السنغال 👇 pic.twitter.com/m8AJgjXeD8 — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022

الشوط الثاني

وفي الدقيقة 50 تحصل بونا سار ظهير السنغال على بطاقة صفراء.

وبعد 5 دقائق أطلق بيرتراند تراوري تسديدة من داخل الجهة اليمنى لكن كاليدو كوليبالي كان في الموعد ووضع قدمه في الوقت المناسب.

في الدقيقة 60 أجرى المنتخب البوركينابي ثاني تغييراته بخروج سيريل باييلا -لاعب الداخلية السابق- ومشاركة زكريا سانوجو.

وبعد 5 دقائق أجرى أليو سيسيه المدير الفني للسنغالي تغييرين بنزول إسماعيلا سار وبابي جاي بدلا من فامارا ديديهو وشيخو كوياتيه.

وفي الدقيقة 70، استغل عبده ديالو تخبطا دفاعيا أثناء تنفيذ ركلة ركنية في منطقة جزاء بوركينا فاسو، وسدد كرة من داخل الـ 6 ياردات سكنت شباك الخيول.

هدف هو الثاني له في 13 مباراة بقميص أسود التيرانجا بعد سجل سابقا في شباك توجو في تصفيات كأس العالم بشهر سبتمبر 2021.

وفي الدقيقة 76 ضغط ساديو ماني على مدافع بوركينا فاسو من الجهة اليسرى بجوار الركلة الركنية وخطف الكرة وأرسل عرضية أرضية أودعها إدريسا جاي في الشباك.

هدف هو السابع في 84 مباراة دولية لمتوسط الميدان السنغالي، والأول منذ أكتوبر الماضي.



































































وبعد هدف السنغال الثاني مباشرة خرج بامبا ديانج وعوضه بابي سار في هجوم الأسود.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء أجرى كامو مالو المدير الفني للخيول تغييرين بنزول جابريل واتارا وعبدول تابسوبا بدلا من أداما جويرا وحساني باندي.

وفي الدقيقة 82 أعاد إبراهيم بلاتي توريه -لاعب بيراميدز الجديد- الأمل للخيول بعدما أودع عرضية إبراهيما كابوريه في الشباك.

هدف هو الأول لبلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو في 28 مباراة دولية.

لكن اللاعب نفسه بعد 5 دقائق ومن خطأ مع زميله في منتصف الملعب، استغله ساديو ماني وانفرد بالمرمى وسدد من فوق الحارس في الزاوية اليسرى معلنا هدف السنغال الثالث.

هدف هو الخامس الذي يساهم به ماني مع السنغال في البطولة (سجل 3 وصنع 2).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع شارك بابيس سيسيه بدلا من نامبيلس ميندي.

وفي الدقيقة التالية أشهرت في وجهه البطاقة الصفراء، وبعد ثوان قليلة أعلن تيسيما تأهل أسود التيرانجا للنهائي القاري.