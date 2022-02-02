رئيس برشلونة الأسبق يعلنها: مبابي وقع مع ريال مدريد

فجر جوان جاسبارت الرئيس الأسبق لنادي برشلونة مفاجأة بخصوص الرحيل الوشيك لـ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأشارت التقارير مؤخرا إلى أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع مبابي على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وسيحصل مبابي على إجمالي 50 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد بدء من الموسم المقبل.

وقال جاسبارت في تصريحات مع "راديو ماركا": "سأمنحكم معلومة حصرية، كيليان مبابي وقع لريال مدريد بالفعل".

وأضاف "أنا أعرف فلورنتينو بيريز جيدا، أنا على يقين من ذلك".

وعاش ريال مدريد حالة من الشد والجذب مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي من أجل التوقيع مع مبابي، وبحسب التقارير فإن الفريق الملكي عرض على العملاق الفرنسي 180 مليون يورو للتخلي عن نجمه.

لكن وعلى الرغم من انتهاء عقد مبابي في صيف 2022، قوبل عرض ريال مدريد بالرفض من باريس سان جيرمان الذي خاطر بخسارة الفرنسي في نهاية الموسم الجاري مجانا.