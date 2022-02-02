بالمواعيد.. جدول مباريات الزمالك في الدوري حتى نهاية الدور الأول

أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الأربعاء جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول من الدوري من الموسم الجاري 2021-2022.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق المواجهات المباشرة ومباراة أكثر من غريمه التقليدي الأهلي المتصدر.

وشهد الجدول تأجيل لقاء بيراميدز والزمالك في الجولة 11 ليقام بعد الجولة 12.

وأوضحت الرابطة أنه حال تأهل أي ناد إلى ربع نهائي أي من البطولات الإفريقية سيتم تأجيل مباراته.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

15 فبراير 2022 – الجولة التاسعة.. سموحة ضد الزمالك في استاد الإسكندرية 5:30 مساء.

2 مارس 2022 – الجولة العاشرة.. الزمالك ضد فيوتشر في استاد القاهرة 8:00 مساء.

7 مارس 2022 – الجولة 12.. الزمالك ضد الجونة في استاد القاهرة 8:00 مساء.

6 أبريل 2022 – لقاء مؤجل من الجولة 11.. بيراميدز ضد الزمالك في استاد الدفاع الجوي 9:30 مساء.

9 أبريل 2022 – الجولة 13.. مصر للمقاصة ضد الزمالك في استاد الكلية الحربية 9:30 مساء.

12 أبريل 2022 – الجولة 14.. الزمالك ضد فاركو في استاد القاهرة 9:30 مساء.

19 أبريل 2022 – الجولة 15.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك في استاد برج العرب 9:30 مساء.

28 أبريل 2022 – الجولة 16.. الزمالك ضد المصري في استاد برج العرب 9:30 مساء.

1 مايو 2022 – الجولة 17.. إيسترن كومباني ضد الزمالك في استاد المقاولون العرب 9:30 مساء.