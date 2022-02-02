بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الدور الأول

أعلنت إدارة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري المصري حتى نهاية الدور الأول.

وحددت رابطة الأندية مواعيد مباريات جولات الدوري من الجولة الثامنة وحتى الـ17 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

ويستعرض معكم FilGoal.com موعد مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الدور الأول.

وسيتم تأجيل أولى مباريات الأهلي بعد عودة الدوري في الجولة الثامنة ضد بيراميدز بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وفي حالة تأهل الفريق الأحمر سيتم تأجيل مباراته في الجولة التاسعة أيضا.

ويلعب الأهلي في الجولة العاشرة ضد مصر للمقاصة يوم 22 فبراير الجاري في استاد الأهلي we السلام.

ثم يلعب ضد فاركو يوم 1 مارس في استاد الإسكندرية في الجولة الـ11 من الدوري.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 مارس.

وفي الجولة الـ12 سيتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

لتقام المباراة بين الفريق الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 أبريل في استاد الأهلي we السلام.

ويلتقي الأهلي ضد المصري في الجولة الـ13 يوم 9 أبريل في ملعب برج العرب.

بعدها يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ14 يوم 12 أبريل في استاد الأهلي we السلام.

ثم مباراة إنبي والأهلي في الجولة الـ15 يوم 19 أبريل في استاد المقاولون العرب.

وفي الجولة الـ16 يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 أبريل في استاد الأهلي we السلام.

وأخيرا يلعب الأهلي في الجولة الـ17 ضد سيراميكا كليوباترا يوم 30 أبريل في استاد المقاولون العرب.