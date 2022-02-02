أهلي جدة يعلن رحيل حمدي النقاز

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، رحيل حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، ليصبح لاعبا حرا.

وأوضح أهلي جدة عبر تويتر، عن توقيع مخالصة مع التونسي، ورحيله عن الفريق.

وفي وقت سابق، أوضح التونسي أنه قد ينضم للزمالك في 2022 بعدما ينتهي عقده مع فريقه الجديد.

وتعاقد الزمالك بالفعل مع المدافع التونسي لكن بسبب منع الأول من قيد لاعبين جدد حتى صيف 2022 اضطر النقاز للانتقال لناد آخر.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.