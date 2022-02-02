رابطة الأندية تعلن جدول الدوري لنهاية الدور الأول

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 22:40

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري

أعلنت إدارة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدوري المصري حتى نهاية الدور الأول.

وحددت رابطة الأندية مواعيد مباريات جولات الدوري من الجولة الثامنة وحتى الـ17 من المسابقة.

وتؤجل مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في الجولة الثامنة بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية، والثلاثي الآخر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة التاسعة يوم 15 فبراير الجاري في استاد الإسكندرية.

وفي حالة تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية سيتم تأجيل مباراته في الجولة ذاتها لموعد يحدد لاحقا.

بينما تقام الجولة الـ17 مطلع شهر مايو المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بالتساوي مع الزمالك الذي لعب 8 مباريات.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة، والمصري رابعا بـ13 نقطة.

وجاءت مواعيد مباريات جولات الدوري التي تم الإعلان عنها كالآتي:

الدوري المصري الأهلي الزمالك
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