أبو ريدة يزور منتخب مصر لدعم اللاعبين قبل مواجهة الكاميرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 22:23

كتب : بسام أبوبكر

أبو ريدة

حرص هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم على زيارة معسكر منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون.

وزار أبو ريدة منتخب مصر في مقر إقامته لدعم اللاعبين والفريق قبل مواجهة الكاميرون المرتبقة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

واجتمع أبو ريدة بـ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وكذلك أحس اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة لإسعاد الجماهير المصرية.

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وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون، وشهدت التدريبات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للمشاركة بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بالفوز على المغرب، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على جامبيا.

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