كأس العالم للأندية – زياد طارق: نسعى لإسعاد الجمهور الداعم الأكبر لنا

قال زياد طارق لاعب الأهلي الشاب إنه وزملائه يسعون لإسعاد جماهيرهم الذي وصفهم بالداعم الأول لهم وذلك خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

زياد طارق النادي : الأهلي الأهلي

ويقص الأهلي شريط مشاركته في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات، السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي.

وقال زياد طارق لموقع الأهلي الرسمي: "هذا تحدي جديد لنا ونبحث عن إنجاز جديد".

ويعد أبرز إنجاز حققه الأهلي هو الظفر بالبرونزية مرتين عامي 2006 و2021.

وواصل زياد طارق حديثه "سعيد بالتواجد لأول مرة في تلك البطولة العالمية ونسعى لأن نكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجميع".

وواصل "اللاعبون الكبار تحدثوا مع اللاعبين الشباب عن أهمية البطولة وضرورة الاجتهاد من أجل تقديم أفضل ما يمكن لتحقيق تطلعات الجماهير".

وأتم زياد طارق حديثه "جمهور الأهلي هو الداعم الأول لنا والمساند الأكبر للفريق ودوره مهم للغاية في تحفيزنا ونتمنى إسعادهم".