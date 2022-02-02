أزمة جديدة لمعلقي الدوري المصري.. الجونة يضم راندريانانتيناينا

أعلن نادي الجونة عن ضم أرناود راندرياناتيناينا مهاجم منتخب مدغشقر.

وسبق لـ راندرياناتيناينا اللعب في كنابس سبورت الملغاشي، وجونيس سان بيرواز المتواجد بمستعمرة رينيون الفرنسية.

ويبلغ راندرياناتيناينا 21 عامًا، ويلعب في منتخب مدغشقر الأول منذ 2019.

🚨🚨| لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة 🇲🇬🇲🇬 🚨🚨| Warning: do not try to read the name. Madagascar National Team striker “Arnaud Randrianantenaina” officially joins El Gouna FC 🇲🇬🇲🇬 pic.twitter.com/pVVJH23kjO — El Gouna FC (@GounaFC) February 2, 2022

وتتميز جزيرة مدغشقر بالأسماء الطويلة والصعبة، أمر ظهر جليًا في مشاركة مدغشقر التاريخية بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر ووصلها إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعة تضم نيجيريا.

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