أزمة جديدة لمعلقي الدوري المصري.. الجونة يضم راندريانانتيناينا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 21:21

كتب : أحمد العريان

أرناود راندرياناتيناينا - الجونة

أعلن نادي الجونة عن ضم أرناود راندرياناتيناينا مهاجم منتخب مدغشقر.

وسبق لـ راندرياناتيناينا اللعب في كنابس سبورت الملغاشي، وجونيس سان بيرواز المتواجد بمستعمرة رينيون الفرنسية.

ويبلغ راندرياناتيناينا 21 عامًا، ويلعب في منتخب مدغشقر الأول منذ 2019.

وتتميز جزيرة مدغشقر بالأسماء الطويلة والصعبة، أمر ظهر جليًا في مشاركة مدغشقر التاريخية بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر ووصلها إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعة تضم نيجيريا.

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