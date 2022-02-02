كأس العالم للأندية – محمد مغربي: المشاركة في المونديال حلم للجميع.. والأهلي جاهز للتحدي

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 21:19

كتب : حسام نور الدين

محمد مغربي - الأهلي × الجونة

قال محمد مغربي مدافع الأهلي إن المشاركة في كأس العالم للأندية حلم لكل اللاعبين مؤكدا أن فريقه جاهز تماما لخوض البطولة على الرغم من الغيابات.

محمد مغربي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، السبت المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي.

وتحدث مغربي لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "لحقت ببعثة الأهلي بعد سلبية مسحتي وأمتلك دوافع كبيرة للمشاركة في البطولة خاصة إن الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز أفضل من النسخة الماضية".

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وظفر الأهلي في نسخة الموسم الماضي من كأس العالم للأندية بالميدالية البرونزية بفوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأكمل مغربي "كل لاعب في الأهلي يسعى دائما لتقديم أفضل ما لديه وهذه سمة اللعب في الفريق والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول مسؤولية كبيرة".

وتابع "قميص الأهلي ثقيل بالفعل ويضع مسؤوليات كبيرة على كل من يرتديه ولهذا سعيت بكل قوة لاستغلال فرصة المشاركة في كأس الرابطة".

وأتم "أخوض كل مباراة مع الأهلي كأنها نهائي ونلعب من أجل الفوز وليس التعادل ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل من المشاركة الأخيرة لنا في المونديال".

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