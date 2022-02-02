أمم إفريقيا - مشاركة أبو جبل في مران منتخب مصر استعدادا للكاميرون

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الكاميرون.

وشهد المران الجماعي مشاركة أبو جبل بشكل طبيعي دون أي مشكلة.

كما واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة تدريباته العلاجية.

وكان أبو جبل تعرض للإصابة في ربع النهائي في مواجهة المغرب واضطر للخروج وشارك محمد صبحي بدلا منه.

وقال أبو جبل آنذاك إنه تعرض لشد عضلي ولكنه سيشارك في مواجهة الكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكاميرون غدا الخميس في ملعب أوليمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021.

وسيلتقي الفائز من المنتخبين مع المنتصر من مباراة السنغال وبوركينا فاسو التي تقام اليوم الأربعاء.

ويقام النهائي يوم الأحد المقبل.