عائلات ضحايا ومصابي ملعب أوليمبيه يحضرون مران الكاميرون الأخير قبل لقاء مصر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

عائلت ضحايا ومصابي ملعب أوليمبيه في مران الكاميرون رفقة صامويل إيتو

حضر عائلات ضحايا ومصابي حادث ملعب "أوليمبيه" في الكاميرون مران المنتخب الأخير قبل مواجهة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 على ملعب "أوليمبيه" غدا الخميس في التاسعة مساءً.

وتواجد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني في مران الأسود الأخير قبل مواجهة مصر.

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وكان إيتو قد زار بعض المصابين في المستشفيات من أجل دعمهم أمس الثلاثاء ودعاهم لزيارة مران المنتخب.

وكان كاف قد قرر غلق ملعب "أوليمبيه" بعد مباراة الكاميرون وجُزر القمر، والتي شهدت وفاة 8 مشجعين كاميرونيين بسبب التدافع وإصابة 30.

ونُقلت مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي، لتقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" بدلا من أوليمبيه.

تحدث فرانك مبيدا مدير ملعب "أوليمبيه" في العاصمة الكاميرونية ياوندي عن استعدادات الملعب للاستضافة مباراة مصر والكاميرون.

وقال مدير ملعب أوليمبيه: "بعد رفع العقوبة على ملعب أوليمبي أجرينا العديد من الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستكون في نصف النهائي والنهائي".

وأضاف في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قائلا: "سيتم فتح أبواب الملعب 5 ساعات قبل انطلاق مباراة الكاميرون ومصر".

وأتم "تشديدات أمنية مضاعفة في محيط الملعب".

مران الكاميرون صامويل إيتو كأس الأمم الإفريقية 2021
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