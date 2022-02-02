عائلات ضحايا ومصابي ملعب أوليمبيه يحضرون مران الكاميرون الأخير قبل لقاء مصر

حضر عائلات ضحايا ومصابي حادث ملعب "أوليمبيه" في الكاميرون مران المنتخب الأخير قبل مواجهة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 على ملعب "أوليمبيه" غدا الخميس في التاسعة مساءً.

وتواجد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني في مران الأسود الأخير قبل مواجهة مصر.

#TotalEnergiesAFCON2021#CANTotalEnergies2021 Quelques rescapés de la bousculade du stade d'Olembe ont assisté à la dernière séance d'entraînement des Lions Indomptables ce 2 février 2022 au stade d'Olembe. Entrainement avant la demi-finale contre la #TeamEgypt.#TeamCameroon pic.twitter.com/CZa6HYY3yw — CRTVweb (@CRTV_web) February 2, 2022

وكان إيتو قد زار بعض المصابين في المستشفيات من أجل دعمهم أمس الثلاثاء ودعاهم لزيارة مران المنتخب.

Le Président de la #FECAFOOT, @SamuelEtoo s'est rendu mardi au chevet des rescapés de la bousculade mortelle survenue au stade d'Olembe le 24 janvier dernier. L'occasion pour lui de leur témoigner sa compassion et celle de la grande famille du football camerounais. pic.twitter.com/WEBootvU4W — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) February 1, 2022

وكان كاف قد قرر غلق ملعب "أوليمبيه" بعد مباراة الكاميرون وجُزر القمر، والتي شهدت وفاة 8 مشجعين كاميرونيين بسبب التدافع وإصابة 30.

ونُقلت مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي، لتقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" بدلا من أوليمبيه.

تحدث فرانك مبيدا مدير ملعب "أوليمبيه" في العاصمة الكاميرونية ياوندي عن استعدادات الملعب للاستضافة مباراة مصر والكاميرون.

وقال مدير ملعب أوليمبيه: "بعد رفع العقوبة على ملعب أوليمبي أجرينا العديد من الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستكون في نصف النهائي والنهائي".

وأضاف في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قائلا: "سيتم فتح أبواب الملعب 5 ساعات قبل انطلاق مباراة الكاميرون ومصر".

وأتم "تشديدات أمنية مضاعفة في محيط الملعب".