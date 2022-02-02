مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: الونش جاهز لمواجهة الكاميرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:52

كتب : بسام أبو بكر

محمود حمدي الونش مصر نيجيريا أمم إفريقيا

كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن جاهزية محمود حمدي "الونش" لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأتي الأنباء في وقت مميز لمنتخب مصر، في ظل إصابة أحمد حجازي زميل الونش في خط الدفاع وانتهاء البطولة بالنسبة له.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الونش جاهز تماما للمشاركة، وحالته جيدة للغاية".

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وأوضح "مسألة مشاركته من عدمها أمر يخص كارلوس كيروش المدير الفني للفريق، هو صاحب القرار النهائي".

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون، وشهدت التدريبات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للمشاركة بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس. في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

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