بوليسيتش: لا أستوعب حتى الآن تتويجنا بأبطال أوروبا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

هدف بوليسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

قال كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي إنه لا يستوعب حتى الآن تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا رغم مرور ما يقرب من تسعة أشهر عليه.

وتوج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله كاي هافيرتز.

وتحدث اللاعب الأمريكي لموقع تشيلسي الرسمي قائلا: "خلال منتصف الموسم الماضي إن قال أي شخص لنا إننا سنفوز بدوري الأبطال لا أعتقد أن هناك أي شخص كان سيصدقه".

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وواصل "كانت تجربة رائعة، كان من الرائع أن أحتفل رفقة زملائي والليلة بأكملها كانت مميزة".

وتابع لاعب بروسيا دورتموند السابق حديثه "اليوم التالي وبسبب تفشي فيروس كورونا وكل الظروف المحيطة كان من الصعب لنا أن نحتفل رفقة الجماهير".

وأكمل "أنا أيضا سافرت مباشرة إلى أمريكا لخوض بطولة أخرى ومحاولة الفوز بها".

وتوج بوليسيتش آنذاك مع الكأس الذهبية مع منتخب أمريكا عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي.

وأردف "كانت ليلة لا تصدق وشعور لا يصدق كذلك، بعد ذلك تسأل نفسك ماذا بعد؟".

وأتم بوليسيتش حديثه قائلا: "حتى الآن لا أستوعب تتويجنا بدوري الأبطال، كان إنجازا رائعا".

وخاض بوليسيتش 19 مباراة مع تشيلسي الموسم الجاري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

بوليسيتش تشيلسي ليلة الأبطال
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