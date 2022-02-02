مؤتمر أنشيلوتي: لن نجازف بـ بنزيمة.. وربما يلعب لونين أمام بلباو

أثار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الشكوك حول جاهزية كريم بنزيمة في مواجهة أتليتك بلباو بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد سيلتقي مع نظيره أتليتك بلباو غدا الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك على ملعب "سان ماميس".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن مصير مشاركة بنزيمة "لا نعرف حتى الآن، إنه يتدرب بشكل فردي ولديه شعور جيد، واليوم سيتدرب مع الفريق".

وتابع "لاحقًا سنتخذ القرار بشأن إذا ما كان سيسافر معنا أو سيلعب".

وواصل "لن نجازف به، إنه ليس نهائي دوري أبطال أوروبا، ولن نخاطر بتعرضه لانتكاسه، إذا كان بصحة جيدة فسيأتي معنا، وإذا لم يكن كذلك سيبقى في المنزل".

وكان النجم الفرنسي تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام إلتشي في ساقه اليسرى.

وفي حالة غياب بنزيمة، سيكون أمام أنشيلوتي واحدًا من لوكا يوفنتيش أو ماريانو دياز كأحد الخيارات المتاحة لمركز المهاجم.

ثم تطرق المدرب الإيطالي للحديث عن جاريث بيل وإدين هازارد، وأوضح "من الممكن أن يكونا في التشكيلة الأساسية، وكذلك ماركو أسينسيو".

واختتم عن حارس عرين الفريق في المباراة وقال "لم أقرر بعد، لكن تيبو كورتوا قد يلعب، ولم أقل أن أندريه لونين (الحارس الثاني) يمكنه المشاركة في الكأس فقط، يمكنه اللعب في الدوري أيضًا، سأرى الأمر غدًا".

وكان ريال مدريد وصل إلى تلك المرحلة في الكأس بعد أن فاز على إلتشي بنتيجة 2-1، بينما بلباو فقد تخطى عقبة برشلونة وصعد بنتيجة 3-2.