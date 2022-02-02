قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وعودة مجنونة للبرازيليين أمام أتليتك بلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الخميس.

وشهدت القائمة غياب النجم كريم بنزيمة الذي لم يتعاف من الإصابة في الوقت المناسب للحاق بالمباراة التي تقام على ملعب سان ماميس.

كما يبتعد القائد مارسيلو الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الدور الماضي أمام إلتشي.

ويظهر الرباعي البرازيلي: فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وكاسيميرو، وإيدير ميليتاو، رغم مشاركتهم مع راقصي السامبا في تصفيات كأس العالم.

وينطبق الأمر نفسه على فيدي فالفيردي الذي يتواجد في القائمة رغم خوضه مباراتي أوروجواي في التوقف الدولي الذي انتهى فجر اليوم الأربعاء.

ويغيب الفرنسي فيرلان ميندي للإصابة، كما يبتعد الشاب ميجيل جوتييريز ظهير أيسر ريال مدريد كاستيا لتعافيه المتأخر من فيروس كورونا.

ويتواصل غياب ماريانو دياز للإصابة، ليكون الصربي لوكا يوفيتش هو المهاجم الصريح الوحيد في القائمة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ديفيد ألابا – داني كارباخال – خيسوس فاييخو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – إيسكو ألاركون – إدواردو كامافينجا – لوكاس فاسكيز

الهجوم: لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – إدين هازارد – جاريث بيل – ماركو أسينسيو