انتهت أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1) (3) السنغال

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

شيخو كوياتيه - حساني باندي - السنغال - بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب السنغال للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه للنهائي الإفريقي والثاني على التوالي.

أخبار متعلقة
مدير ملعب أوليمبيه: تشديدات أمنية مضاعفة قبل لقاء مصر والكاميرون بالفيديو - في الجول يكشف تفاصيل إيقاف كيروش لمران منتخب مصر بسبب طائرة "درون" تقديم موعد مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2021 تشكيل أمم إفريقيا - ماني يقود ثلاثي هجوم السنغال.. ولاعب بيراميدز أساسي مع بوركينا فاسو

فيما يسعى منتخب بوركينا فاسو للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: جووووول ماني يستغل خطأ قاتلا من مدافعي بوركينا وينفرد ويسجل في الشباك من انفراد تام.

ق 83: جوووول بلاتي توريه يقلص الفارق ويشعل المباراة.

ق 76: جوووول ثاني.. ضغط قوي من ساديو ماني على مدافع بوركينا وأطلق عرضية أرضية أودعها إدريسا جاي في الشباك.

ق 71: جوووول عبده ديالو يستغل تخبطا دفاعيا في ركنية ويسدد من داخل منطقة الست ياردات في شباك بوركينا.

ق 55: تسديدة من داخل الجهة اليمنى من بيرتراند تراوري لكن كاليدو كوليبالي كان في الموعد ووضع قدمه في الوقت المناسب.

ق 50: بطاقة صفراء لبونا سار مدافع السنغال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+8: الحكم يلغي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وإنذار مدافع بوركينا.

ق 45+6: تسديدة من إدريسا جاي ترتطم بيد مدافع بوركينا فاسو وركلة جزاء للسنغال

ق 45+5: عرضية من الجهة اليسرى أرضية لساديو ماني وأطلق القائد تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس وأخرجها لركنية.

ق 38: تسديدة من تراوري من داخل المنطقة ترتطم بأقدام الدفاع لتصل إلى حساني باندي الذي سدد كرة في الزاوية القريبة أبعدها ميندي بنجاح.

ق 34: خروج هيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو متأثرا بالإصابة ومشاركة فريد أودارجاو.

ق 32: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره باحتساب ركلة جزاء.

ق 31: خروج شيخو كوياتيه متأثرا بإصابته في الرأس.

ق 29: التحام هوائي عنيف للغاية بين هيرفي كوفي حارس بوركينا ضد شيخو كوياتيه لاعب السنغال.

ق 28: أداما جويرا تحصل على إنذار وسيغيب عن المباراة المقبلة.

ق 27: ركلة ركنية سنغالية يسددها شيخو كوياته ضعيفة لكن المدافع شتتها من على خط المرمى.

ق 18: ساديو ماني يتوغل من الجهة اليسرى لحدود عمق منطقة جزاء بوركينا وأطلق تسديدة سهلة في منتصف المرمى.

ق 17: مرتدة سريعة بوركينية، تصل إلى تراروري الذي سجل كرة ضعيفة في يد ميندي.

ق 14: تسديدة من ساليو سيس بعد توغل من الجهة اليسرى لكن كرته تمر بجوار القائم.

ق 2: تدخل قوي في الرأس للغاية بين لاعبي السنغال وبوركينا فاسو.

بداية المباراة

بوركينا فاسو السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
للمرة الثانية.. ساديو ماني رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو حلم التيرانجا أبو ريدة يزور منتخب مصر لدعم اللاعبين قبل مواجهة الكاميرون روجيه ميلا: الفوز على مصر صعب.. ولكننا سنكون المفضلين للقب إذا انتصرنا
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. ساديو ماني رجل مباراة السنغال وبوركينا فاسو 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس إسبانيا - الانتظار تحت الصفر أتى بثماره.. رايو فايكانو إلى نصف نهائي تاريخي 21 دقيقة | أوروبا
الزمالك يسجل 7 لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حلم التيرانجا 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس برشلونة الأسبق يعلنها: مبابي وقع مع ريال مدريد 34 دقيقة | ميركاتو
بالمواعيد.. جدول مباريات الزمالك في الدوري حتى نهاية الدور الأول 40 دقيقة | الدوري المصري
بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الدور الأول 41 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يعلن رحيل حمدي النقاز 53 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي