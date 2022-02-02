كأس العالم للأندية – مصطفى شوبير: الغيابات صعبة.. وطموح الأهلي كبير

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:33

كتب : حسام نور الدين

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

يشعر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، إنه يشعر بفخر كبير لوجوده في بطولة كأس العالم للأندية رفقة فريقه.

وقال شوبير عبر الموقع الرسمي للنادي: "أشعر بفخر كبير لوجودي في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي يسعى لكتابة تاريخ كبير في المونديال".

وأوضح "الأهلي قدم ظهورا مميزا في النسخة الماضية من البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، وهناك خبرات كبيرة اكتسبها اللاعبون من المشاركة في مونديال الأندية العام الماضي، وبالتالي هناك طموحات كبيرة ودوافع متجددة لتحقيق المزيد من الإنجازات".

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وأشار "أي لاعب من الممكن أن يحصل على فرصته في أي وقت، والغيابات التي يعاني منها الفريق صعبة، ولكن أي لاعب يحصل على الفرصة سيكون جديرًا بها".

وأتم "الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات جميع اللاعبين، والبطولة تحدٍّ صعب للغاية، لكن الأهلي اعتاد على تحدي الصعاب، ويعول على دعم جماهيره العظيمة التي تزحف خلفه في كل مكان".

ويغيب عن الأهلي سداسيه الدولي الموجود مع منتخب مصر، محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف، بجانب عدد من المصابين مثل بيرسي تاو وحسام حسن وأكرم توفيق وبدر بانون.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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