مدير ملعب أوليمبيه: تشديدات أمنية مضاعفة قبل لقاء مصر والكاميرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

ملعب "أوليمبيه"

تحدث فرانك مبيدا مدير ملعب "أوليمبيه" في العاصمة الكاميرونية ياوندي عن استعدادات الملعب للاستضافة مباراة مصر والكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في ثاني مباريات نصف النهائي غدا الخميس في التاسعة مساءً.

وقال مدير ملعب أوليمبيه: "بعد رفع العقوبة على ملعب أوليمبي أجرينا العديد من الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستكون في نصف النهائي والنهائي".

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وأضاف في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قائلا: "سيتم فتح أبواب الملعب 5 ساعات قبل انطلاق مباراة الكاميرون ومصر".

وأتم "تشديدات أمنية مضاعفة في محيط الملعب".

وكان كاف قد قرر غلق ملعب "أوليمبيه" بعد مباراة الكاميرون وجُزر القمر، والتي شهدت وفاة 8 مشجعين كاميرونيين بسبب التدافع.

ونُقلت مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي، لتقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" بدلا من أوليمبيه.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون، وشهدت التدريبات عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للمشاركة بعد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس. في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

فرانك مبيدا ملعب "أوليمبيه" كأس الأمم الإفريقية 2021 مصر الكاميرون
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