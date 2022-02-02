إيسترن كومباني يعلن ضم 20 صفقة في الميركاتو الشتوي.. ورحيل 15 لاعبا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:20

كتب : رضا السنباطي

إيسترن كومباني- بيان رسمي

أعلن إيسترن كومباني صفقاته العشرين في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، ورحيل 15 لاعبا.

ويتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة من 8 مباريات.

واحتل الفريق المركز السادس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى بكأس الرابطة بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي وبيراميدز.

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وجاءت صفقات إيسترن كومباني الشتوية كالآتي:

أحمد أمين أوفا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

الفرنسي بليل آيت مالك من الملعب التونسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وفراس بن عيفية جناح أيمن النجم الساحلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

عبد العزيز موسي ومحمد خليفة ثنائي أسوان.

محمود نعيم لاعب إنبي.

أحمد حجي وعادل بدر "نيمار" وأحمد حمدين ثلاثي الاتحاد السكندري.

أحمد دعدور وعماد ميهوب ثنائي بيراميدز.

وحسام حسن من المقاولون العرب.

محمد رمضان من الإنتاج الحربي.

عمر أحمد فاروق ميرا من سموحة

أحمد جودة وأحمد حمزاوي ومحمد صالح ثلاثي القناة.

وجاءوا جميعهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2022.

في حين تعاقد النادي مع اللاعب محمد علي طرابلسي القادم من الصفاقسي التونسي لمدة خمس مواسم حتى 2026.

وأيمن السيد غباشي من نادي النجوم لمدة موسم ونصف حتى نهاية 2023.

ويوسف رمضان مهاجم شيكاغو سوكر لمدة موسم وحتى نهاية 2023.

فيما جاءت قائمة الراحلين بصفة نهائية:

عرفة السيد وأسامة عزب وصلاح عاشور وعاصم سعيد وعماد الدين حمدي ومحمود صقر ومحمد عصام ومصطفى سعيد ومحمد علي أبو سريع وكريم خميس ومحمد عماد الفيل وعلاء عباس وبكر فتحي وكمال شريف.

محمد حسن إلى الترسانة على سبيل الإعارة.

إيسترن كومباني الدوري المصري
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