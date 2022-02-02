تشكيل أمم إفريقيا - ماني يقود ثلاثي هجوم السنغال.. ولاعب بيراميدز أساسي مع بوركينا فاسو

يقود ساديو ماني هجوم ثلاثي لـ منتخب السنغال في مواجهة بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد كاليدو كوليبالي في دفاع أسود التيرانجا من أجل التأهل للنهائي الثالث في تاريخهم.

وعاد بيرتراند تراوري لقيادة هجوم بوركينا فاسو بعدما غاب بسبب الإصابة.

وتواجد إبراهيما بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز المنضم حديثا للفريق في وسط ملعب الخيول.

وجاء تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس

الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي

الهجوم: بامبا ديانج – ساديو ماني – فامارا ديدهيو

وجاء تشكيل بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دايو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما بلاتي توريه

الهجوم: سيريل بايالا – حساني باندي - بيرتراند تراوري