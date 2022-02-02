كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الثاني في أبو ظبي

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 20:03

كتب : حسام نور الدين

أفشة في مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في الإمارات مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في أبو ظبي غدًا الخميس وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وقاد سامي قمصان المدرب العام للفريق، فقرات مران الأهلي الجماعي الذي أقيم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي بالإمارات.

وذلك في ظل غياب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات الجماعية بالكرة، تخللها تنفيذ العديد من الجمل التكتيكية الخاصة بالمران.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية متنوعة لرباعي الحراس: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

ثم أدى اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب خلال المران شارك فيها جميع اللاعبين.

واختتم قمصان فقرات المران بتدريب خاص لجميع اللاعبين على ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

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