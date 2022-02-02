تقديم موعد مباراة تحديد مركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2021

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:55

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار كاف في بيانه عبر موقعه الرسمي إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة تقديم المباراة للسبت المقبل بدلا من الأحد.

وستقام المباراة في ملعب أحمدو أهيدجو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وستجمع المباراة بين الخاسر من مباراتي، مصر والكاميرون، السنغال وبوركينا فاسو.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون من التاسع من يناير إلى السادس من شهر فبراير الجاري.

وستقام مباراة السنغال وبوركينا فاسو في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

فيما يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون غدا الخميس في ملعب أوليمبي.

كأس أمم إفريقيا
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