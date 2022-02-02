لماذا رفض تشافي انضمام أوباميانج إلى برشلونة قبل عامين
الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:49
كتب : FilGoal
أتم برشلونة تعاقده مع بيير إيمريك أوباميانج في صفقة انتقال حر قادما من أرسنال بعقد يمتد لعام 2025 مع إمكانية فسخه بالتراضي في 2023.
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : برشلونة
لكن قبل عامين رفض تشافي فكرة انضمام المهاجم الجابوني وساديو ماني إلى برشلونة فما هو السبب؟
ونقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات تشافي حينها وقال: "أوباميانج وماني يستطيعان قتل الخصم في المساحات المفتوحة".
وأضاف "لكن برشلونة يحتاج للاعبين يعرفون كيفية التحرك في المساحات الصغيرة".
وأكمل "أفكر في لاعب يلائم أسلوب برشلونة وليس من السهل إيجاد لاعبا"، صامويل إيتو كان مثاليا مثل لويس سواريز الآن".
وكان أوباميانج ينتهي تعاقده مع أرسنال في صيف عام 2023.
وخاض اللاعب صاحب الـ32 عاما مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.
وتوج أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018-2019 كما ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.