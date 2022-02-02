مؤتمر كونسيساو: محمد صلاح لاعب هام ولكن.. متحفزون للفوز ضد مصر

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

أنطونيو كونسيساو - الكاميرون × جامبيا

قال توني كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون إن محمد صلاح قائد منتخب مصر لاعب هام، ولكن للفوز، على فريقه العثور على التوازن بين الدفاع والهجوم ضد الفراعنة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتحدث البرتغالي في المؤتمر الصحفي لمواجهة الخميس: "محمد صلاح لاعب هام يمكنه صناعة الفارق في أي لحظة، ولكن التحدي أمامنا هو الوصول لتوازن بين الدفاع والهجوم".

وشدد "نعلم أننا نواجه الفريق الأكثر تتويجا في قارة إفريقيا، نحن متحفزون للغاية ونريد الفوز".

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وأتم "نصنع القرارات بناء على التحليل الذي نقوم به وليس بناء على آراء الناس، الفريق سيلعب بناء على تحليلنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب الكاميرون للمباراة بعد الفوز على جامبيا 2-0.

فيما فازت مصر على المغرب 2-1 بعد اللجوء لوقت إضافي.

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