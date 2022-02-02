بسبب الإصابات.. محمد الشامي وفوزي يعودان للإسماعيلي بعد 10 أيام

كشف مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي في الإسماعيلي إن محمد الشامي ومحمد فوزي حارس الفريق سيعودان للمران الجماعي عقب 10 أيام.

وتحدث طبيب الدراويش لموقع الإسماعيلي الرسمي قائلا: "محمد الشامي مازال يواصل برنامجه التأهيلي في ظل معاناته من تمزق في العضلة الخلفية".

وكان محمد الشامي أصيب في مواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة وخرج من المباراة بعد 10 دقائق.

وعن محمد فوزي قال: "هو كذلك يحتاج لفترة غياب لـ10 أيام في ظل عدم اكتمال شفائه واستمرار برنامجه التأهيلي إذ يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأتم طبيب الدراويش حديثه "عصام صبحي كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية وسيعود للمران الجماعي بداية من غد الخميس".

وتأهل الإسماعيلي لنصف نهائي كأس الرابطة بعد تصدره للمجموعة الثانية.

ويبدأ الدراويش الاستعداد من الغد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز التي ستعود في التاسع من شهر فبراير الجاري.