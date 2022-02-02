قائمة برشلونة لـ الدوري الأوروبي - تشافي يضم 3 صفقات جديدة.. واستبعاد داني ألفيش

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بالهدف أمام مايوركا

أعلن برشلونة قائمة تضم 32 لاعبا لخوض غمار الدوري الأوروبي، وشهدت استبعاد المخضرم داني ألفيش وضمت الوافد الجديد بيير إيميريك أوباميانج.

القائمة شهدت تواجد 24 لاعبا من الفريق الأول و8 من فريق الشباب.

وأضاف برشلونة 3 لاعبين فقط من الصفقات الشتوية وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي (يويفا) وهم: فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - أداما تراوري.

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ويلتقي برشلونة في مواجهة نارية مع نابولي الإيطالي في دور الـ 32.

وجاءت قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين – نيتو – أرناو تيناس – أندير أسترالاجا.

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو - أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – بيدري – فرينيكي دي يونج – نيكو - جافي – جابي – ألفارو سانز – كوماس - إلياس أخوماش – ياندرو أوريلاينا.

الهجوم: عثمان ديميبلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – أداما تراوري – مارتن براثوايت – لوك دي يونج – فيران توريس – بيير إيميريك أوباميانج.

ويلتقي برشلونة مع نابولي في ذهاب دور الـ 32 يوم 17 فبراير المقبل على ملعب كامب نو.

وتقام مباراة الإياب على ملعب دييجو أرماندو مارادونا يوم 24 فبراير المقبل.

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