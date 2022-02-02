كأس العالم للأندية – بانون: هذا سبب تواجدي في الإمارات.. وأشكر الجماهير

قال بدر بانون مدافع الأهلي إنه حاليا بصحة جيدة مبديا سعادته بالتواجد في الإمارات مع فريقه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

ويغيب بانون عن المشاركة في البطولة بعد إصابته بالتهابات في جدار القلب بسبب إصابته بكورونا في وقت سابق.

وتحدث بانون لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "الحمد لله على كل شيء الإصابة قضاء وقدر، وأنا حاليًّا بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلي أنني بحالة جيدة الآن".

وواصل بانون "كنت حريصًا على التواجد في كأس العالم للأندية مع زملائي، لدعمهم لكوني واحدًا منهم، وأتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة وتحقيق مركز أفضل من العام الماضي".

وكان الأهلي ظفر ببرونزية مونديال الأندية العام الماضي على حساب بالميراس البرازيلي.

وعن مواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021: "تابعت لقاء مصر والمغرب الذي دار في إطار من الأخوة والمحبة بين الأشقاء العرب، واليوم أنا هنا لمؤازرة إخوتي في كأس العالم للأندية".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي في كل مكان على دعمهم الكبير ومؤازرتهم لي منذ إصابتي، وأؤكد لهم أني بخير إن شاء الله، وسوف أعود تدريجيًّا بعد كأس العالم للأندية عقب انتهاء مدة الراحة المحددة".

ويواجه الأهلي منافسه مونتيري المكسيكي السبت المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.