مؤتمر زامبو أنجويسا: الكاميرون تريد الكأس.. وهذا الجيل محظوظ

شدد أندريه فرانك زامبو أنجويسا لاعب وسط منتخب الكاميرون، أن الأسود غير المروضة تريد كأس الأمم الإفريقية 2021، مؤكدا أن جيله "محظوظ".

وقال أنجويسا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا: "نحن جيل محظوظ باللعب أمام شعبنا وعائلاتنا".

وأوضح "نريد الفوز بهذه الكأس فعلا. نتعلم كل يوم ونعرف المهمة التي علينا إتمامها".

وشدد "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد مصر، وعلين أن نحصل على نتيجة إيجابية".

وتخطى المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون مساء الخميس.