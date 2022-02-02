مؤتمر زامبو أنجويسا: الكاميرون تريد الكأس.. وهذا الجيل محظوظ

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

أندريه فرانك زامبو أنجويسا

شدد أندريه فرانك زامبو أنجويسا لاعب وسط منتخب الكاميرون، أن الأسود غير المروضة تريد كأس الأمم الإفريقية 2021، مؤكدا أن جيله "محظوظ".

وقال أنجويسا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا: "نحن جيل محظوظ باللعب أمام شعبنا وعائلاتنا".

وأوضح "نريد الفوز بهذه الكأس فعلا. نتعلم كل يوم ونعرف المهمة التي علينا إتمامها".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – أبو جبل يشارك في مران المنتخب قبل مواجهة الكاميرون أنطوان بيل لـ في الجول: مصر لن تكون بنفس القوة ضد الكاميرون.. وهذه ميزة كبرى لـ صلاح كاشفا عن "قصة قديمة" مع إيتو.. مؤتمر كيروش: أتمنى وجود 3 فرق جيدة في مباراة الكاميرون

وشدد "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد مصر، وعلين أن نحصل على نتيجة إيجابية".

وتخطى المنتخب المصري نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون مساء الخميس.

أندريه فرانك زامبو أنجويسا الكاميرون مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول – أبو جبل يشارك في مران المنتخب قبل مواجهة الكاميرون أنطوان بيل لـ في الجول: مصر لن تكون بنفس القوة ضد الكاميرون.. وهذه ميزة كبرى لـ صلاح التواجد المصري في أمم إفريقيا.. أكثر من مشاركة للمنتخب كاشفا عن "قصة قديمة" مع إيتو.. مؤتمر كيروش: أتمنى وجود 3 فرق جيدة في مباراة الكاميرون
أخر الأخبار
قائمة برشلونة لـ الدوري الأوروبي - تشافي يضم 3 صفقات جديدة.. واستبعاد داني ألفيش 7 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية – بانون: هذا سبب تواجدي في الإمارات.. وأشكر الجماهير 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر زامبو أنجويسا: الكاميرون تريد الكأس.. وهذا الجيل محظوظ 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مشروع لاليجا للرياضات الإلكترونية يصل مصر.. اشترك واحصل على فرصة مواجهة الأفضل 26 دقيقة | الدوري الإسباني
طريقة مشاهدة مباريات الأهلي مجانا في كأس العالم للأندية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - كريم فؤاد: لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في البطولة 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – أبو جبل يشارك في مران المنتخب قبل مواجهة الكاميرون 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أنطوان بيل لـ في الجول: مصر لن تكون بنفس القوة ضد الكاميرون.. وهذه ميزة كبرى لـ صلاح 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي