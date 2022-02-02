كأس العالم للأندية - كريم فؤاد: لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في البطولة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 18:57

كتب : حسام نور الدين

كريم فؤاد - الأهلي

كشف كريم فؤاد مدافع الأهلي سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية وشدد على وجود حافز لتحقيق ميدالية رغم الغيابات.

وقال كريم فؤاد عبر موقع الأهلي الرسمي: "سعيد بالوجود ضمن قائمة الفريق لكأس العالم للأندية والمشاركة الأولى في هذه البطولة".

وأضاف "اللعب في كأس العالم للأندية مسؤولية كبيرة على عاتقي وزملائي، الجميع يبذل أقصى ما لديه لتقديم عروض تليق باسم الأهلي وجماهيره في هذه النسخة من البطولة".

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وأردف "لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في هذه النسخة من البطولة، بغض النظر عن الظروف والغيابات التي تحيط بالفريق خصوصا أننا جميعا نمثل اسم النادي الأهلي".

وواصل "إقامة النسخة الحالية لكأس العالم في الإمارات أمر يزيد من المسؤولية علينا، خصوصا الدعم الجماهيري الكبير الذي سنجده في الملعب، وهذا يدفعنا إلى بذل كل ما لدينا من مجهود لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

وأتم "كنت أحلم بخوض نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي، خاصة أنه منذ الصغر كمن أشجع الأهلي وأتابع مبارياته في مونديال الأندية، لذلك أسعى لبذل كل جهدي مع زملائي للظهور بصورة جيدة وتحقيق إنجاز جديد يسعد جماهير النادي التي تؤازره في كل مكان".

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتبدأ البطولة غدا الخميس بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في الدور الأول، ويلتقي الفائز من المباراة مع الهلال السعودي في دور ربع النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة فرق وهم، الأهلي، وبيري، والهلال، وبالميراس، ومونتيري، وتشيلسي، والجزيرة.

كأس العالم للأندية الأهلي كريم فؤاد
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