خبر في الجول – أبو جبل يشارك في مران المنتخب قبل مواجهة الكاميرون

تدرب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، في المران الأخير قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن أبو جبل، سيكون جاهزا للمواجهة.

وبحسب مراسل FilGoal.com في الكاميرون، فإن أبو جبل شارك في مران المنتخب الذي يجري حاليا في ياوندي.

وخرج أبو جبل مصابا من مباراة المغرب في ربع النهائي، التي تألق فيها وقام بتصد رائع أمام رومان غانم سايس تسبب في إصابته.

وخرج أبو جبل من مباراة المغرب، وشارك بدلا منه محمد صبحي الذي ذاد عن مرمى الفراعنة.

وكان محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب قد أصيب ضد كوت ديفوار في ثمن النهائي.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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