أنطوان بيل لـ في الجول: مصر لن تكون بنفس القوة ضد الكاميرون.. وهذه ميزة كبرى لـ صلاح

يؤمن أنطوان بيل نجم الحراسة الكاميرونية ولاعب المقاولون العرب السابق أن منتخب مصر لن يكون بالقوة ذاتها في مواجهة الأسود بسبب الغيابات.

ويلتقي منتخب مصر غدا الخميس بمنافسه الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أوليمبي.

وتحدث أنطوان بيل لـFilGoal.com قائلا: "لا أحد يستطيع تحديد من سيفوز في مباراة نصف النهائي، إذا سألت أي مصري أو كاميروني لن يستطيع الإجابة، ستكون مباراة صعبة بين المنتخبين الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية بمجموع 12 بطولة".

وواصل "المنتخب المصري بدأ ببطء مع العديد من الصعوبات في نسق اللعب، لم يلعبوا بشكل جيد على الإطلاق، لم يتوقع أحد أن يفوزوا على كوت ديفوار".

وأضاف "مصر استطاعت أن تؤدي بشكل رائع أمام المغرب ويتقدموا بكامل الثقة لمواجهة الكاميرون".

وأكمل "محمد صلاح يؤدي بشكل رائع في الوقت الحالي هو اللاعب الأهم خاصة أن دائما ما يكون في أعلى درجات التركيز دائما يلعب بروح رياضية وتركيز ولا يفقد توازنه حين لا يؤدي زملائه بشكل جيد وهذه ميزة كبرى".

وتابع "ورغم أهمية صلاح لكن مصر فقدت لاعبين لكن تستطيع الفوز بعد غياب محمد الشناوي أمام المغرب، حيث أنه حارس مرمى جيد وكان يستطيع قيادة مصر إلى النهائي وربما الفوز باللقب".

وواصل أنطوان بيل حديثه "وأيضا فقدت محمد أبو جبل وبالطيع غياب أحمد حجازي عن باقي البطولة وهذا ما سيضعف المنتخب، ومصر لن تكون بنفس القوة".

وأردف "الشناوي أصيب ويغيب عن مصر وذهب إلى المنزل، حاليا يوجد إدوارد ميندي وبالطبع أندريه أونانا حارس الكاميرون".

وعن الكاميرون قال: "الكاميرون تستطيع الاعتماد على فينسنت أبو بكر وكارل توكو إيكامبي اللذين سجلا 11 هدفا في البطولة، بالتالي نستطيع الاعتماد عليهم بشكل كبير".

وأكمل "بالطبع في مثل هذه المباريات لابد من الفائز، والفريقان سيسعيان بكل قوة لتحقيق الانتصار".

وواصل "لو كنت تعتقد أن الكفة الراجحة لصالح مصر، لكن الحقيقة أن آخر مباراة بين مصر والكاميرون كانت في نهائي 2017، وفازت الأسود لذلك لا يمكنك تذكر مباريات تاريخية في عام 1986 على سبيل المثال".

وضحك قائلا: "إذا كنت تريد تذكر هذا التاريخ عليك أيضا تذكر ما حدث في عام 1988 حين انتصرت الكاميرون على مصر بهدف نظيف، بالطبع الأمر يعتمد على قوة المنتخبين اليوم".

وأتم أنطوان بيل حديثه قائلا: "لن أحكم على الماضي سأحكم ما يستطيع اللاعبون فعله اليوم، مصر بدأت ببطء والكاميرون انتصار تلو آخر لكن كما قلت الأمر يتوقف عل ما قد يفعله المنتخبين في قبل النهائي".