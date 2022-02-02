التواجد المصري في أمم إفريقيا.. أكثر من مشاركة للمنتخب

في كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون يقدم منتخب مصر أداء مميزا خاصة في الأدوار الإقصائية وبلغ نصف النهائي أمام أصحاب الأرض.

لكن خارج الملعب، هناك تواجد مصري لا يقل أهمية عن ذلك الذي يقدمه المنتخب في المستطيل الأخضر.

التواجد الاستراتيجي في إفريقيا دائما ما كان مطلبا لتقريب العلاقات بين مصر والقارة بأكملها، فكيف جاء التواجد المصري في أمم إفريقيا بعيدا عن منتخب مصر؟ عن طريق شركتي "ترزي" و"تيمبو".

في البداية لنعطي نبذة عن الشركتين.

"ترزي" هي شركة تُصنع البدل والملابس الرسمية.

أما "تيمبو" فاسمها ليس بغريب عن جمهور الكرة بعدما حصل على حق رعاية قميص الزمالك.

فكيف حدث ذلك التواجد في أمم إفريقيا عن طريق الشركتين وكيف بدأ؟

تحدث عمرو الميهي مؤسس شركة "ترزي" لـFilGoal.com قائلا: "كنت أعمل في إحدى الشركات وكانت لدي هواية في تصميم البدل وبدأت ممارسة الأمر بجوار عملي الأصلي".

وأضاف "بعد عدة أشهر وجدت أن موهبتي جيدة والعمل بدأ يسير بشكل جيد لذا قمت بفتح ورشة وبعد ستة أشهر سار كل شيء بشكل جيد إلى وصلنا للشكل الحالي للشركة".

هذا عن "ترزي" فماذا عن "تيمبو"؟

"تيمبو" هي شركة مملوكة لشركة "نوفافيرا" والمملوكة لرجل الأعمال سيف الأسيوطي أحد أفراد العائلة التي كانت تملك نادي الأسيوطي سبورت سابقا وبيراميدز حاليا.

وفي عام 2017 بدأ العمل بتصنيع الكرات الخاصة للمباريات وبالفعل أتمت الشركة التعاقد مع الاتحاد الجامبي والليبيري والعربي ليكون هو صاحب حق توريد الكرات لهم.

ومن هنا بدأت رحلة "تيمبو" إلى أن وصلت للحصول على حق تصنيع قميص كاب فيردي في أمم إفريقيا.

وتحدث سيف الأسيوطي مالك "تيمبو" لـFilGoal.com قائلا: "تعاقدنا مؤخرا مع العديد من الاتحادات لتوريد الكرات لهم مثل الاتحاد العربي وكنا صاحب الكرة الرسمية في كأس العرب".

وأضاف "وفي أمم إفريقيا نحن الراعي الرسمي لكاب فيردي بداية من المنتخب الأول مرورا بمختلف فئات الشباب وحتى السيدات، هذا بالطبع بخلاف تعاوننا مع الزمالك".

التوغل في إفريقيا

وعن كيف بدأت "ترزي" عملها في البطولة قال عمرو الميهي: "تواصل الاتحاد الإفريقي معنا وهذا أكثر شيء أسعدني أنهم هم من طلبوا التعاون معنا".

وأضاف " قبل البطولة بما يقرب من شهر حدث التواصل بيننا واستمرت المفاوضات لـ10 أيام قبل توقيع العقد".

وأكمل "وخلال 18 يوما فقط كنا مطالبين بتصميم ما يقرب من 250 بدلة سواء للرجال أو السيدات".

وتابع "هذه البدل لكل المسؤولين في كاف ورؤساء الاتحادات المحلية وبعض كبار الشخصيات".

وواصل "تلك البدل تكون بمقاسات محددة من قبل أما بعض الشخصيات فهناك تفصيل خاص يحدث لهم بسبب اختلاف المقاسات".

أما سيف الأسيوطي مؤسس "تيمبو" فقال: "التصميم يكون حسب الهوية الخاصة بكل منتخب أو فريق، لا نعتمد على نمط معين للتصميم بل كل تعاقد يكون له تصميمه الخاص".

وأوضح "على سبيل المثال مع كاب فيردي هم يشتهرون بأسماك القرش فقمنا بوضع قرش على القميص وحصلنا على إشادات كبرى بسبب ذلك".

وأكمل "أهم شيء في التصميم أن يعبر عن هوية المنتخب أو الفريق الذي تعاقدنا معه، وقميص كاب فيردي حصل على تقييمات رائعة من مختلف الصحف العالمية التي كانت تتحدث عن أمم إفريقيا".

أكثر من مجرد تصنيع

وفي أثناء حواره كشف عمرو الميهي أن شركة "ترزي" نقلت ورشتها الخاصة لتصنيع البدل إلى الكاميرون لتوفير الوقت".

وأوضح "نقلنا الورشة بشكل كامل من مصر إلى الكاميرون والتي تضمنت الماكينات الخاصة بنا والقماش بالإضافة لأمر العمال لدينا".

وأضاف "الآن يستطيع أي شخص طلب بدلته الخاصة ويحصل عليها خلال ساعات قليلة، بل وكبار الشخصيات يذهب العامل لغرفته الخاصة ليحصل على القياسات ويصمم البدلة مباشرة".

وشدد "هذا مستوى مرتفع جدا من الرفاهية".

وأكمل "الصعوبة كانت في تجهيز الماكينات وإحكام التعامل معها جيدا في السفر كي لا تتعرض للضرر ولكن كل شيء سار جيدا".

وأتم عمرو الميهي حديثه قائلا: "هذا أول تعاون لنا في المجال الكروي وأعتقد أننا نجحنا خلال المهمة".

وبالحديث مع سيف الأسيوطي مالك "تيمبو" فقال: "نحن في سوق المنافسة فيه شرسة جدا مع علامات تجارية عالمية لهم أسماؤهم ولكننا استطعنا التميز في الجودة والتصميمات وتقديم أشياء مختلفة عن البقية".

وأتم "الآن نحن منافس قوي ونتطلع للأفضل وخلال الفترة المقبلة سنعلن عن شراكات أخرى جديدة في أوروبا".