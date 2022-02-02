كأس العالم للأندية - مؤتمر مدافع مونتيري: نعلم أننا سنواجه خصما معقدا للغاية

يرى إريك أجيري مدافع مونتيري المكسيكي أن الأهلي سيكون خصم معقد للغاية في كأس العالم للأندية.

ويبدأ مونتيري مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي يوم 5 فبراير.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي: "أنتم تحددون الفريق المفضل للفوز، لكننا لا نرى الأمر بتلك الطريقة، نعلم أننا سنواجه خصما معقدا للغاية".

وأضاف "هذا ما نتوقعه، أفضل نسخة من الأهلي، بدلا من القلق بشأن المنافس بعد الإصابات، يجب أن نهتم بلعب كرة قدم جيدة والوصول إلى تلك المباراة بأفضل طريقة".

وأردف "بشكل شخصي، أتحدث مع زملائي ونرى أنفسنا أبطال العالم نرفع الكأس، لكننا نركز على خوض مباراة أولى رائعة، من المهم أن نفوز بها وبأفضل طريقة".

وواصل "لا يوجد ضغط على العكس، الدافع أولا، التواجد هنا في كأس العالم للأندية، لا تقلق، نحن أكثر اهتماما بعملنا بشكل جيد، بالنسبة للفريق نحن يجب أن نلعب مباراة رائعة".

يذكر أن هيكتور مورينو مدافع الفريق وصل إلى الإمارات صباح اليوم للانضمام للفريق المكسيكي.

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتبدأ البطولة غدا الخميس بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في الدور الأول، ويلتقي الفائز من المباراة مع الهلال السعودي في دور ربع النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة فرق وهم، الأهلي، وبيري، والهلال، وبالميراس، ومونتيري، وتشيلسي، والجزيرة.