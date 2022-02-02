كأس العالم للأندية - يانكون: اعتدنا على تحقيق الإنجازات وسط أصعب الظروف

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 18:19

كتب : حسام نور الدين

ميشيل يانكون - الأهلي

شدد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي على أن العمل وسط الضغوط أصبح معتادا في ظل مكانة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وقال يانكون لموقع الأهلي الرسمي: "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين للظهور بشكل مميز والمنافسة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد على الرغم من الظروف التي يعيشها الفريق".

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وأضاف "العمل وسط ضغوط شديدة أصبح أمرا معتادا، في ظل مكانة الأهلي، وهذه هي طبيعة كرة القدم بشكل عام، والأهلي اعتاد على العمل وسط صعوبات وغيابات مؤثرة، وحقق الكثير من النجاحات وسط هذه الظروف".

وأردف "نتعامل مع الأمر الواقع، إفريقيا كلها تعرف قيمة ومكانة الشناوي وأوروبا كذلك، تعودنا على مواجهة الصعاب، ولدينا علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأنا اثق بهم كثيرا، وظهروا بشكل مميز عندما شاركوا في المباريات".

وأتم "مواجهة مونتيري لن تكون سهلة، في ظل قوة الكرة في أمريكا والمكسيك تحديدا، لكن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد".

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتبدأ البطولة غدا الخميس بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في الدور الأول، ويلتقي الفائز من المباراة مع الهلال السعودي في دور ربع النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة فرق وهم، الأهلي، وبيري، والهلال، وبالميراس، ومونتيري، وتشيلسي، والجزيرة

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