كاشفا عن "قصة قديمة" مع إيتو.. مؤتمر كيروش: أتمنى وجود 3 فرق جيدة في مباراة الكاميرون

كشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن "قصة قديمة" مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، واصفا إياه بأنه "بطل دولي لكرة القدم"، كما تمنى وجود "3 فرق جيدة" في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد الكاميرون".

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كلمات مثل الخوف محيناها من قاموس كرة القدم الخاص. في قاموس كرة القدم الخاص بنا، يوجد كلمة الاحترام. لدينا احترام كبير لمنتخب الكاميرون ولاعبيه، لأنهم يقدمون أداء جيدا، ويسجلون الأهداف، ولكن نحن مستعدون، بعد 5 مباريات أظن أن الأمور كلها مفتوحة لكل الفرق".

وأوضح "استراتجيتنا غدا سهلة، سنركض ونركض ونركض، ونلعب ونلعب ونلعب. بهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون".

وشدد "محمد الشناوي لن يكون جاهزا، لا أحد يحب أن يرى اللاعبين العظام في حالة إصابة، في أي منتخب، هذا أمر ليس جيدا لكرة القدم عموما. نثق في أن الجميع سيكونوا جاهزين. يمكن الفوز بمباراتين لكن لا يمكن أن تكون بطلا دون قائمة جيدة. بعض اللاعبين سيبدأون المباراة وفقا لقراري لكن كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي. لاعبون مثل أكرم والشناوي وحجازي، غيابهم أمر ليس جيد لكرة القدم".

وأكد "يوجد الكثير من المدربين البرتغاليين الذين يقدمون مستويات جيدة حول العالم، كونسيساو من الجيل الجديد للمدربين البرتغاليين، ودائما أمر خاص أن يكون الفريقين لديهما مدربين من البرتغال. هو شرف لنا أننا لا نمثل فقط بلادنا، ولكن المنتخبين اللذين ندربهما، ووصولنا والكاميرون لنصف النهائي هو إشارة لما يستطيع فعله المدربون البرتغاليون".

وأردف "شرف كبير لنا وجودنا في نصف النهائي، مكافأة لتعبنا وتضحياتنا، ومن الشرف أيضا اللعب ضد الكاميرون البلد المستضيف، وجاهزون لأن نصافحهم ونقدم عرض جيد لكرة القدم. نأمل غدا في أن يكون هناك 3 فرق رائعة على الملعب. مصر والكاميرون وفريق الحكام".

وكشف "علينا أن نوضح للجميع دون أي شك. إيتو ليس فقط بطل محلي ولكنه بطل دولي على مستوى كرة القدم وأحبه للغاية. وبيننا يوجد قصص خاصة، وفعلت كل شيء لأعيده إلى ريال مدريد عندما كنت مدربا هناك. تعليقاتي في تلك اللحظة هي أن أقول رأيي إن بعض الكلمات في تلك الفترة من الزمن وفي فترة الوباء، إن هذه كرة القدم، نفوز أو نتعلم، لا أستعمل كلمة الخسارة، نحتاج لإزالة كلمات مثل الموت والحرب والخوف لأن العالم به مشاكل كثيرة. تلك الكلمات تم جلبها من العالم الخارجي إلى كرة القدم وتلك الكلمات لا علاقة لها باللعبة. لدي احترام وحب كبير لصامويل إيتو".

وأتم "لا أعرف شيئا حول اعتراض اتحاد الكرة المصري على تعيين باكاري جاساما حكما للمباراة. هذه أول مرة أعرف بشأن هذا الأمر".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس.