كأس العالم للأندية - قمصان يقود مران الأهلي.. وموسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو

يقود سامي قمصان المدرب العالم للأهلي مران الفريق الثاني في أبو ظبي استعدادا لمواجهة مونيري المكسيكي.

وخاض لاعبو الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم داخل فندق الإقامة بأبو ظبي، وذلك تحت إشراف كابيلو، وذلك بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقاد مدرب أحمال الفريق اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة استمرت لمدة ساعة. وذلك قبل خوض المران الجماعي.

وعقد موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين بالفيديو، وذلك بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية له.

وحرص موسيماني على محاضرة اللاعبين بالفيديو لشرح العديد من النقاط الفنية، وكذلك عرض فيديوهات خططية وأخرى لفريق مونتيري بطل المكسيك.

ويخوض الأهلي تدريبه الثاني في أبو ظبي الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.