مؤتمر الشناوي: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهدفنا التأهل لنهائي أمم إفريقيا

شدد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على أن جميع لاعبي الفراعنة في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة الكاميرون.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن منتخب جماعي ونلعب باسم مصر والآن نحن في نصف النهائي، ونتحدث معا دائما عن هدفنا وهو التتويج بلقب البطولة".

وأضاف "محمد صلاح بالنسبة لنا ولشعب مصر بالكامل فخر لنا، هو يدعم جميع اللاعبين بشكل مستمر وهو متواضع وقريب منا ويتمنى أن نتوج معا باللقب".

وواصل "الناس تقول محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم ولكن بالنسبة لي صلاح هو أفضل لاعب في العالم".

وأكمل "كل اللاعبين على قلب رجل واحد ومحمد صلاح يمنحنا قوة وثقة من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز بالبطولة".

وأتم تصريحاته "مباراة الكاميرون في نصف النهائي بالتأكيد ستكون قوية وكل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، نلعب على أرضهم ونستعد لهذه المواجهة بشكل جيد منذ فترة، إن شاء الله التوفيق يكون حليفنا ونحقق الفوز ونتأهل للنهائي".

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 مساء غدا الخميس.

ويغيب محمد الشناوي عن المباراة بعدما تعرض للإصابة أمام كوت ديفوار في مواجهة دور الـ16 من البطولة.