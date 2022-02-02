سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: نستقبل 3 طائرات من القاهرة.. ومدرج مخصص للمصريين

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن استقبال 3 طائرات غدا الخميس من القاهرة استعدادا للمواجهة المرتقبة بين مصر والكاميرون.

وتستضيف الكاميرون منتخب مصر في التاسعة من مساء غدا الخميس ضمن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال المليجي في تصريحات لـ FilGoal.com: "عقدنا اجتماعا اليوم مع اثنين من نواب وزير الداخلية وذلك نتيجة لاجتماعي معه بالأمس".

وأضاف سفير مصر بالكاميرون "تم تنسيق وصول الجماهير المصرية واتفقنا على الإجراءات".

وكشف المليجي "نستقبل ثلاث طائرات غدا الخميس وكل منهم ستكون مستقلة بحافلاتها وبرنامجها إلى ملعب المباراة".

وتابع "حصلنا على الموافقة الأمنية لدخول حافلات الجماهير المصرية وحتى مدخل المدرج داخل الملعب وليس خارجه".

وعن تأمين الجماهير أوضح "سيكون هناك حماية من الشرطة من كافة النواحي للمدرج المصري".

واختتم تصريحاته "إن شاء الله ستمر الأمور بشكل جيد وأنهينا إجراءات حجز التذاكر للجماهير القادمة من مصر".