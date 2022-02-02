لابورتا يكشف موقف ديمبيلي من المشاركة مع برشلونة حتى نهاية الموسم

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن موقف عثمان ديمبيلي لاعب الفريق من المشاركة مع الفشل في بيعه خلال شهر يناير الماضي.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

ديمبيلي كان قد رفض تجديد تعاقده مع برشلونة، كما رفض الخروج من الفريق خلال شهر يناير الماضي.

وقال لابورتا خلال مؤتمر تقديم أداما تراوري: "المدرب هو من سيقرر ما إذا كان ديمبيلي سيشارك مع الفريق، وإذا أراد الآن التفاوض وكنا مهتمين فقد تختلف الظروف".

وتابع "ديمبيلي لاعب رفض تمديد تعاقده ويكاد يكون مؤكد عدم وجوده معنا في الموسم المقبل واعتقد بأنه فريق آخر قد أتم التفاق معه للانتقال إليه، وسيكون من الصعب عليه أن يلعب لأنني أتفهم بأن المدرب يبني فريق جديد وهو يعرف من يستطيع أن يعتمد عليه في الموسم الحالي والمقبل".

وأضاف "ديمبيلي ووكيله رفضوا قبول العرض الذي قدم لهم للتجديد، ويجب علينا أن نواجه ذلك الموقف وأتمنى أن نحل الأمر بأفضل طريقة ممكنة من أجل مصلحة برشلونة مع تقليل أذى اللاعب بقدر الإمكان".

وشارك ديمبيلي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين آخرين.