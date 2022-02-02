الأهلي: الخطيب يصل الإمارات الجمعة.. ونثق في جميع اللاعبين لأنهم يحملون اسم النادي

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

الخطيب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن وصول محمود الخطيب رئيس النادي إلى الإمارات يوم الجمعة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة مساء السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات ربع النهائي.

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وقال سعد شلبي عبر إذاعة ميجا إف إم: "محمود الخطيب سيتواجد في الإمارات يوم الجمعة بعد عمل الفحوصات الطبية في القاهرة".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي "الخطيب على تواصل دائم مع خالد مرتجي للاطمئنان على حالة اللاعبين".

وتابع "نثق في جميع اللاعبين لأنهم في النهاية يحملون اسم النادي الأهلي".

وشدد سعد شلبي "نسعى للوصول إلى مراكز متقدمة في كأس العالم للأندية وتشريف مصر وإفريقيا".

وكان الأهلي قد حقق برونزية النسخة الماضية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي.

الأهلي محمود الخطيب كأس العالم للأندية
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