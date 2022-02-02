إقالة مدرب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل المونتنيجري زيليكو بيتروفيتش عن تدريب المنتخب.

وأقيل بيتروفيتش من منصبه لسوء النتائج خلال تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد العراقي لكرة القدم بتعيين مدرب محلي لقيادة العراق في مباراتي التصفيات الأخيرتين ضد الإمارات وسوريا مارس المقبل.

ويتصارع العراق مع لبنان والإمارات على التأهل للملحق الأسيوي باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

كان بيتروفيتش قد تم تعيينه كمدرب لمنتخب العراق قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العرب في ديسمبر الماضي.

ليعوض رحيل ديك أدفوكات الذي اعتذر عن تكملة مهمة تدريب أسود الرافدين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العراقي وقتها: "قدمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن تكملةِ مهمته مدربا للمنتخب الوطني. وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل: إن الاتحاد وافق، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسميا".

وأضافَ زامل بحسب البيان: "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".

وأكمل "زيلكو بتروفيتش سيكمل المهمة ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".