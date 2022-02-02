إقالة مدرب العراق

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل المونتنيجري زيليكو بيتروفيتش عن تدريب المنتخب.

وأقيل بيتروفيتش من منصبه لسوء النتائج خلال تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد العراقي لكرة القدم بتعيين مدرب محلي لقيادة العراق في مباراتي التصفيات الأخيرتين ضد الإمارات وسوريا مارس المقبل.

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر

ويتصارع العراق مع لبنان والإمارات على التأهل للملحق الأسيوي باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

كان بيتروفيتش قد تم تعيينه كمدرب لمنتخب العراق قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العرب في ديسمبر الماضي.

ليعوض رحيل ديك أدفوكات الذي اعتذر عن تكملة مهمة تدريب أسود الرافدين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العراقي وقتها: "قدمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن تكملةِ مهمته مدربا للمنتخب الوطني. وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل: إن الاتحاد وافق، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسميا".

وأضافَ زامل بحسب البيان: "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".

وأكمل "زيلكو بتروفيتش سيكمل المهمة ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".

العراق
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي منتخب عربي يودع.. كوريا الجنوبية تطير إلى مونديال 2022 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والسعودية والإمارات تصفيات المونديال – السعودية تعبر عمان بصعوبة وتقترب أكثر من المونديال
أخر الأخبار
إقالة مدرب العراق 9 دقيقة | آسيا
أداما تراوري: لم أفقد جوهر برشلونة أبدا.. وسعيد بالقدرة على العمل مع تشافي 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن 46 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بعد نهاية معسكر المنتخب.. عودة ثلاثي ريال مدريد البرازيلي قبل مواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر ساعة | إفريقيا
العدد ارتفع إلى 9.. اتهام جديد لـ بنجامين ميندي بمحاولة الاغتصاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي