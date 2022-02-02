أداما تراوري: لم أفقد جوهر برشلونة أبدا.. وسعيد بالقدرة على العمل مع تشافي

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

أداما تراوري - برشلونة

شدد أداما تراوري لاعب برشلونة الجديد على أنه لم يفقد جوهر الفريق على الرغم من رحيله بعد مرحلة النائشين.

أداما تراوري

النادي : برشلونة

برشلونة

وقدم برشلونة أداما تراوري كلاعبا جديد في الفريق خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء.

وعاد أداما تراوري لبرشلونة قادما من ولفرهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

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تراوري كان قد تخرج من أكاديمية لاماسيا للناشئين في برشلونة قبل الخروج والانتقال للدوري الإنجليزي.

وقال تراوري خلال المؤتمر: "لقد تطورت جسديا وأصحبت لدي الخبرة باللعب في الدوري الإنجليزي وهو مختلف تماما عن الإسباني، لم أفقط جوهر برشلونة أبدا وأنا سعيد بالعودة وبالقدرة على العمل مع تشافي".

واستمر "كنت أتابع برشلونة دائما واعتقد بأننا ننموا مثلما قال الرئيس وأنا أريد المساعدة في النمو قدر الإمكان".

وتابع "تشافي أسطورة برشلونة منذ أن خضت مباراتي الأولى كنت قادرا على الحديث معه عن كيفية اتباع خطاه وكان دائما معيارا مثل بويول وإنييستا، وبوسكيتس، وألبا وكان دائما ما ينصحنا ويظهر لنا كيفية اتباع خطاه".

وأضاف "برشلونة كان دائما منزلي، أحيانا يجب أن تقوم ببعض القرارات من أجل أن تصل للفريق الأول وهذا ما فعلته والأكثر أهمية الآن هو الاستمتاع وإعطاء كل ما لدي".

اللاعب صاحب الـ 26 عاما لعب في صفوف كل من أستون فيلا وميدلبزره وولفرهامبتون في إنجلترا قبل العودة إلى صفوف برشلونة مرة أخرى.

أداما تراوري برشلونة
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