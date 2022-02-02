كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أنه لا جدوى من الشكوى مشيرا إلى أنه يمتلك لاعبين جيدين قادرين على الظهور بالمستوى المنتظر.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية في غياب كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف بسبب التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، بدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "هناك بعض الأشياء تحدث لسبب ما، يجب أن نكون إيجابيين وننظر للأمام ولا نشكو من أي شيء".

وأضاف "يوم المباراة يكون لديك 11 لاعبا في المباراة و5 تبديلات وهذا كاف لخوض المباراة فما الفائدة من الشكوى".

وتابع "الكل يعلم أننا فريق قوي وجيد وظهرنا بشكل جيد في النسخة الأخيرة في قطر، نفتقد بعض اللاعبين ولكن ايضا هناك لاعبين جيدين معي الآن".

وواصل "لا يمكنك تجاهل التاريخ، عندما نظرت لنتائج الأهلي أمام مونتيري النتائج لم تكن جيدة ولكني أقول أنه لدينا الفرصة لتصحيح الأخطاء. نحترم التحديات، سنواجههم وفريقهم كامل. نؤمن أنه يمكننا التاريخ ولدي ثقة في ذلك".

واستكمل "في آخر 5 بطولات دولية فزنا بميديليات، 4 ميدياليات ذهبية في دوري الأبطال والسوبر وبرونزية في كأس العالم للأندية ف لماذا لا نثق أنه يمكننا تحقيق ميدالية بلون مختلف هذه المرة".

وأتم "في المباريات التي خضناها العامين الماضيين، لعبنا نهائي كبير أمام الزمالك يسمى ديربي القرن وليس ديربي القاهرة فقط لأنها مباراة ربما لن تحدث مرة اخرى وشاهدنا الأهلي أمام كايزر تشيفز نهضة بركان والرجاء وبايرن ميونيخ بعد فترة قصيرة من فوزهم على برشلونة 8-2، كنا أقوياء بعدها وهزمنا بطل كوبا ليبرتادرويس. هاتان المباراتان أظهرا ما يمكن للأهلي فعله في المباريات الودية وأؤمن أننا سنظهر بشكل جيد".

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.