وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره

كشف وليد سليمان نجم الأهلي عن ختام مسيرته الكروية بقميص النادي وسبب تأثره بجماهير النادي.

ودخل وليد سليمان ضمن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.

وقال وليد سليمان عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بالنسبة لي جمهور الأهلي شيء كبير جدا وهو جمهور عظيم".

وأضاف "على المستوى الشخصي دائما ما ساندوني ودعموني حتى من قبل قدومي".

وكشف سليمان "كنت من اللاعبين القلائل الذي شجعهم جمهور الأهلي ودعمهم حتى قبل قدومي للفريق وهو ما أثر فيّ".

ويفتتح الأهلي مشواره مساء السبت أمام مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف ضمن مباريات ربع النهائي.

وشدد وليد سليمان "لذلك من الصعب اتخاذ قرار باللعب في مكان آخر".

واختتم تصريحاته "أخر مسيرتي إن شاء الله ستكون بقميص النادي الأهلي وجماهيره دائما محل تقدير مني"